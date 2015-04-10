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بيت العائلة بالسويس يكرم 35 من أسر الأيتام ويحتفل بهم بمنتزه بدر

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بيت العائلة بالسويس يكرم 35 من أسر الأيتام ويحتفل بهم بمنتزه بدر بيت العائلة بالسويس يكرم 35 من أسر الأيتام ويحتفل بهم بمنتزه بدر

صورة أرشيفية

أقام، بيت العائلة السويسي، ظهر اليوم، حفل تكريم لمجموعة من الأطفال الأيتام ممثلين فى 35 أسرة بمتزه بدر الخاص بالجيش الثالث الميداني .

قال، الدكتور كمال بربري، مؤسس بيت العائلة ومدير عام مديرية أوقاف السويس، إن الاحتفال يبدأ بالإفطار وتعليم آداب الطعام للأطفال ثم تقديم بعض الألعاب أعقبها أداء صلاة الجمعة، ثم جلسة عامة وتنظيم بعض المسابقات وتوزع عليهم مجموعة من الهدايا مثل بعض الألعاب وقصص الأنبياء وبعض الملابس، ويتخلل تلك الجلسة طعام الغداء .

يذكر أن بيت العائلة السويسي تم تأسيسه نهاية العام الماضي بمشاركة رؤساء جمعيات وقيادات شعبية وقبائل بدوية، وشارك بأحد جلساته التأسيسيه، اللواء العربي السروي، المحافظ .

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