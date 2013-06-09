بالفيديو| المسلماني: وزير الثقافة جاء لتجريف القوى الناعمة لمصر.. والرئيس مازال أمامه فرصة

كتب : محمد أبوضيف منذ 44 دقيقة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن النظام الحاكم يسعى لتجريف القوى الناعمة المصرية، من خلال وزير ثقافة فاقد لأدنى مستوى الفكر والتاريخ الثقافي، مؤكدًا موقفه الرافض في بقاء وزير الثقافة الحالي في منصبه، مطالبًا بإسقاطه وإعادة بناء الثقافة المصرية من جديد.

وصرح المسلماني لـ"الوطن"، خلال زيارته لاعتصام وزارة الثقافة، أن القوة الناعمة لمصر المممثلة في القمم الثقافية وشباب الوزارة يجب أن تبقى كما هي، مشيرًا إلى أن النظام استهدف ملف العدالة والسياسة، واتجه الآن لتصفيه القوى الناعمة المصرية في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، من خلال السيطرة عليه بطريقة لا تليق بمصر.

وأكد المسلماني، أن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد ولديه فرصة حقيقية لإنقاذ موقفه، مشيرًا إلى أن شرعيته تتأكل باستمرار تجاهل المطالب الشعبية، والمتمثلة في إقالة ومحاسبة هشام قنديل على فشله المستمر وحل مشكلة النائب العام وتعديل الدستور، معتبرًا أن 30 يونيو يوم مهم في تاريخ الوطن.