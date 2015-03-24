غزل المحلة: 6 ملايين جنيه لتطوير مصنع البدل الشتوى بالشركة

صرح المهندس إبراهيم بدير، رئيس شركة غزل المحلة إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج والقطن التابعة لوزارة الاستثمار، بأنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى لتمويل عملية تطوير مصنع 7 المخصص لصناعة البدل الشتوى.

وكشف لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 6 ملايين جنيه من الصندوق لتمويل عملية التطوير وإدخال بيت خبرة أجنبى معنا.

وأضاف المهندس إبراهيم بدير، أن إنتاجية المصنع 400 بدلة يوميا ويتم إنتاجها للسوق المحلى، فيما يتم تصدير بنطلونات من نفس المصنع للخارج.

وأضاف المهندس إبراهيم بدير، أنه فى إطار سعى الشركة لتقديم كافة الخدمات للعاملين سيتم إعلان تفاصيل الاتفاق مع جامعة طنطا لتطوير مستشفى الشركة وإرسال أطباء لها لعلاج العاملين ونقل الحالات الكبيرة لمستشفى طنطا التعليمى.