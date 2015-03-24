أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

العرابى: الاتفاق الإطارى مع إثيوبيا بداية استراتيجية للتعاون حول أزمة سد النهضة

Google+ Print
أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن الاتفاق الإطارى الذى تم التوقيع عليه أمس بين والسودان وإثيوبيا يعتبر بداية الطريق يضع الخط الاستراتيجى للتعاون لحل الوضع القائم لمشروع سد النهضة، بشكل قائم على المساواة فى الحقوق بين الدول الأطراف.
>- 2015-02 - اليوم السابع

وقال العرابى خلال افتتاح "مؤتمر ممارسة أنشطة الأعمال مع أمريكا اللاتينية" اليوم الثلاثاء، إن هناك روابط قائمة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وهو ما يستوجب العمل على تعزيز هذه الروابط، خاصة أن تلك الدول صاحبة تجربة اقتصادية تستحق الدراسة والاستفادة منها للتغلب على المشاكل التى تعوق تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية فى الفترة المقبلة.
>- 2015-02 - اليوم السابع
>وأضاف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ضرورة لتشجيع الحوار بين دول الجنوب وخاصة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وهو ما تعمل عليه بعض المنظمات حاليا، ومنها دول الـ15 لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية، لافتا إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد مؤخراً فى شرم الشيخ، لافتا إلى أنه يتطلع لنجاح مؤتمر القمة العربية الذى سيعقد نهاية الشهر الجارى.

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

تعليق - 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري