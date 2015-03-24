العرابى: الاتفاق الإطارى مع إثيوبيا بداية استراتيجية للتعاون حول أزمة سد النهضة

أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن الاتفاق الإطارى الذى تم التوقيع عليه أمس بين مصر والسودان وإثيوبيا يعتبر بداية الطريق يضع الخط الاستراتيجى للتعاون لحل الوضع القائم لمشروع سد النهضة، بشكل قائم على المساواة فى الحقوق بين الدول الأطراف.

وقال العرابى خلال افتتاح "مؤتمر ممارسة أنشطة الأعمال مع أمريكا اللاتينية" اليوم الثلاثاء، إن هناك روابط قائمة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وهو ما يستوجب العمل على تعزيز هذه الروابط، خاصة أن تلك الدول صاحبة تجربة اقتصادية تستحق الدراسة والاستفادة منها للتغلب على المشاكل التى تعوق تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية فى الفترة المقبلة.

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>وأضاف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن هناك ضرورة لتشجيع الحوار بين دول الجنوب وخاصة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وهو ما تعمل عليه بعض المنظمات حاليا، ومنها دول الـ15 لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية، لافتا إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد مؤخراً فى شرم الشيخ، لافتا إلى أنه يتطلع لنجاح مؤتمر القمة العربية الذى سيعقد نهاية الشهر الجارى.



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