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وزارة البترول :الانتهاء من "هنجر" مطار النزهة إبريل المقبل

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وزارة البترول :الانتهاء من "هنجر" مطار النزهة إبريل المقبل وزارة البترول :الانتهاء من "هنجر" مطار النزهة إبريل المقبل
قال اللواء يحيى حسين رئيس شركة خدمات البترول الجوية إن أنشطة الشركة الرئيسية تتضمن تقديم خدمات النقل الجوى داخل وخارج من خلال أسطول طائراتها البالغ 44 طائرة، حيث تقوم بخدمات النقل الجوى للعاملين بشركات البترول من المواقع إلى أرصفة الحفر والإنتاج ونقل المعدات ومراقبة خطوط الأنابيب والمساهمة فى كشف ومراقبة مصادر التلوث وأعمال الإنقاذ والمسح والتصوير.

وتابع :" هذا إلى جانب تقديم خدمات النقل الجوى السياحى من خلال تنظيم رحلات داخل وخارج مصر حيث امتد نشاطها إلى ، العراق، تركيا، لبنان والسعودية وكذلك إلى اليمن وجنوب السودان".

وكشف خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية لإعتماد نتائج الأعمال خلال عام 2014 بحضور المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب عبد الفتاح عبد العزيز وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن الشركة قامت بشراء طائرة جديدة حديثة تدخل الخدمة فى أول يوليو القادم وستسهم فى التوسع فى أنشطة الشركة، بالإضافة إلى انه جارى الانتهاء من إنشاء الهنجر الجديد بمطار النزهة بالإسكندرية وسيتم الانتهاء منه الشهر القادم.

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مصر 365

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