حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/3/20

أبناء هذا البرج لهم نصيب من بعض صفات الثور وفكرة التسرع والتهور دون جدوى، فعلى الرغم من أنهم من أطيب الناس وذوات قلوب بيضاء صافية إلا أنهم قد يهدرون كل هذه الصفات الطيبة بعصبيتهم المفرطة المبالغ بها، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم من أكثر الأيام التى سوف يتعرضون خلالها إلى ضغط نفسى وعصبى كبير ما قد يفقدهم سيطرتهم على النفس ويفقدهم بعض العلاقات المهمة. توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

>تؤكد "فؤاد" أنه بخصوص يوم الجمعة يجب أن نبتعد تمامًا عن الاحتكاك بمن نحب، إلا أننا سنتعرض لضغط عصبى كبير يفضل أن نلتزم فيه الصمت ونتجاهل أى استفزازات قد تثير أعصابنا. على مستوى العلاقات العامة

>تهورك من الممكن ان يدفعك على فقدان بعض علاقاتك، لذلك احذر الاستفزازات التى سيتعمد البعض إثارتها لتخرج عن شعورك. على مستوى الصحة

>قد تتعرض إلى وعكة صحية لكن بسيطة بسبب ارتفاع ضغطك وتعرضك لبعض المشاحنات والشجار الذى سيثير أعصابك، لكنها وعكة قصيرة، ستفوت سريعًا دون أن تترك أثرًا.

شبكةعيونالإخبارية

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