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زوجة محافظ الإسكندرية تتحدى التعليمات وتجتمع بشباب المحافظة

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زوجة محافظ الإسكندرية تتحدى التعليمات وتجتمع بشباب المحافظة زوجة محافظ الإسكندرية تتحدى التعليمات وتجتمع بشباب المحافظة
واصلت زوجة محافظ الإسكندرية تحدى التعليمات وعقدت منذ قليل، اجتماعا مغلقا بمكتبة الإسكندرية، وفى إطار الاجتماعات التى ينظمها مركز الدراسات البيئية للاستماع إلى رؤية الشباب حول النهوض بمحافظة الإسكندرية.

استمعت الدكتور أميرة أبو طالب زوجة المحافظ إلى الأفكار التى طرحها الشباب، حول تنمية محافظة الاسكندرية. والغريب أن الدعوة إلى اللقاء جاءت على الموقع الرسمى لمكتبة الإسكندرية، وتحت صفة زوجة المحافظ.

من جانبه، كان قد قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية فى تصريحات لـ "اليوم السابع": "زوجتى لم تختفِ من المشهد ولكننا نعمل فى صمت، ومازالت زوجتى تشارك فى بعض اللقاءات وإذا كانت زوجتى تريد المشاركة ستشارك".


>فى بيان منسوب لزوجة محافظ إسكندرية: أسعى لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى
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