أخصائية باطنة: فطريات الجسم تسبب الإصابة بالإجهاد

الإجهاد وطبيعته

علاقة الفطريات بالإصابة بالإجهاد

نصائح للتخلص من الإجهاد

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الإجهاد أحد أكثر الأعراض شيوعا، ويصاب به الإنسان نتيجة للعديد من الأسباب المرضية والنفسية والعضوية، إلا أن هناك بعض الأسباب الخفية عن البعض، والتى تتسبب فى الشعور بالكسل، والإجهاد بمجرد بذل أقل مجهود بدنى أو عقلى.>الإجهاد كما توضحه الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة، هو عرض لمشكلة يعانى منها الجسم، سواء إجهاد نفسى أو ذهنى أو عصبى أو بدنى، يعجز خلاله الشخص عن أداء مهام بدنية زائدة، ويتوقف عقله عن القدرة على الاستيعاب، وتقل قدرات الفهم والتركيز لديه تدريجيا.>وتشير نيفين إلى أن الفطريات التى تنمو فى جسم الإنسان نتيجة سوء التغذية، وضعف المناعة، أو نتيجة الأمراض المختلفة، قد تصبح سببا حقيقيا وراء شعوره بالكسل وإجهاد البدن، ما يجعله غير قادر على بذل جهد عال، أو حتى المعدل الأدنى من الجهد الطبيعى اليومى.>لذا تنصح أخصائية الباطنة، من يعانى من الإجهاد المتكرر والقوى، بضرورة التوجه لإجراء فحص طبى شامل على الجسم، والكشف عن نسب الإصابة بفطريات زائدة فى الجسم، مع الاهتمام بتناول الغذاء الصحى بأنواعه وشرب المياه بشكل مفرط، مع التوقف عن الطعام الضار كالدسم والدهون والأطعمة المحفوظة والمعلبة، لتجنب زيادة نمو الفطريات، وتنظيف الجسم منها.