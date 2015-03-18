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حمل الأثقال من أسباب الإصابة بآلام العمود الفقرى

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حمل الأثقال من أسباب الإصابة بآلام العمود الفقرى حمل الأثقال من أسباب الإصابة بآلام العمود الفقرى
يمارس العديد من الشباب حمل الأثقال فى الصالات الرياضية، وآخرون يحملون أوزانا ثقيلة فى أعمالهم أو بصورة عارضة، دون أن يعلم هؤلاء أن هذه الممارسات تسبب آلام العمود الفقرى.

ويقول الدكتور صبرى رجب، استشارى جراحة العمود الفقرى، إن المصريين يعانون بنسبة كبيرة من أمراض العمود الفقرى وآلام الظهر، وذلك لاتباعهم العديد من العادات الخاطئة، وبالأخص فى الجيم عند ممارستهم الرياضة، وهو ما قد يكون سببا مهما فى انتشار الإصابة بالانزلاق الغضروفى بين الشباب لاتباعهم العديد من الأخطاء، كحمل الأحمال الثقيلة التى لا تتناسب مع أوزانهم، مما تحدث حملا على الفقرات وضغطها مما يؤدى إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفى.

عادات خاطئة تسبب الآلام الظهر


>ويشير د. صبرى رجب إلى أنه من العادات الخاطئة أيضا التى تسبب آلام الظهر: الجلوس بطريقة خاطئة فى وضع مائل، التحميل على فقرات الظهر عند بذل مجهود بدنى شاق سواء من خلال ممارسة بعض الرياضات بطريقة خاطئة.

ويضيف استشارى جراحة العمود الفقرى أنه للوقاية من آلام العمود الفقرى يجب اتباع بعض التمرينات الرياضية الصحيحة تحت إشراف طبى لتقوية عضلات الظهر والبطن، حتى لا يكون الشخص عرضة للإصابة بآلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى وآلام الظهر، التى تكون عائقا للشخص فى ممارسة حياته بشكل طبيعى.

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