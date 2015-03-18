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القبض على هارب من حكم المؤبد وبحوزته بندقية آلية فى دشنا بقنا

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القبض على هارب من حكم المؤبد وبحوزته بندقية آلية فى دشنا بقنا القبض على هارب من حكم المؤبد وبحوزته بندقية آلية فى دشنا بقنا
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى بالتنسيق وضباط مركز شرطة دشنا، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بمركز دشنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بدشنا، وهو شعيب ع م 27 سنة مسجل خطر أثناء اختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالقرب من قرية أبو مناع، التابعة لمركز دشنا، وأفادت الجهات الأمنية، أنه تم القبض على المتهم والسابق اتهامه فى 6 قضايا خطف والمطلوب لتنفيذ حكم بالمؤبد فى قضية قتل وسرقة بالإكراه، وأنه عثر بحوزة المتهم على بندقية آلية و3 خزن و34 عيارا ناريا، وذلك بعد تبادل إطلاق نيران مع قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليه.

وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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مصر 365