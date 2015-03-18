شخص ينتحل صفة مفتش كهرباء وينصب على المواطنين والنيابة تحبسه 4 أيام

أمرت نيابة الجمالية، برئاسة مصطفى رضا، مدير النيابة، بحبس نصاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة مفتش كهرباء والنصب على المواطنين وأصحاب المحلات بمنطقة الجمالية، وتلقيه أموالا منهم مقابل تسوية مخالفات الكهرباء.

وكانت الأجهزة الأمنية تقلت بلاغا من أحد أصحاب المحلات الكبرى بمنطقة الجمالية اشتبه فى شخص يدعى أنه مفتش بشركة الكهرباء، وطلب منه التفويض لتسوية المخالفات الكهربائية على المحل، الذى يمتلكه، والتى يبلغ إجمالها 5 آلاف جنيه.

وتم إعداد كمين له، حيث قام صاحب المحل بدفع مبلغ 4 آلاف جنيه له، وطلب منه الحضور فى اليوم التالى لاستلام باقى المبلغ، وفور حضوره تم ضبطه متلبسا، وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور لهيئة النيابة الإدارية، كان يستخدمه المتهم فى النصب على المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.