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نيابة دمياط تأمر بضبط صاحب مخزن هارب من قضية أثرية

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نيابة دمياط تأمر بضبط صاحب مخزن هارب من قضية أثرية نيابة دمياط تأمر بضبط صاحب مخزن هارب من قضية أثرية
أمر أحمد رفعت حافظ، وكيل نيابة دمياط الجديدة، بضبط وإحضار محمود .ا. ع متهم هارب على ذمة المحضر رقم 777 إدارى مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2015م فى قضية تهريب قطع أثرية، والتى تم ضبطها فى 3 مارس من الشهر الجارى.

ترجع وقائع القضية عندما قامت مباحث مركز البطيخ بدمياط من ضبط مخزن للخدمات البترولية ملك المتهم الهارب ووجد بداخله سيارة ماركة "دودج" رقم ب ف ر 9741 ربع نقل وعثر بداخلها على 10 قطع فخارية و10 قطع تمثال و54 قطعة صغيرة يشتبه فى أنها قطع أثرية.

تم عرض المضبوطات على وكيل النيابة العامة، الذى أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة فى الآثار لفحص المضبوطات، وجاء تقرير اللجنة يوضح أن 10 قطع الأوانى الفخارية هى قطع أثرية ترجع للعصر الرومانى، وأن باقى القطع مقلدة، وهى قطع معدة للبيع بالأسواق العالمية على أنها آثار مصرية.

فأمر بالتحفظ على المضبوطات وكلف المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم الهارب.

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مصر 365