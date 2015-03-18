ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سيارة رئيس محكمة بصحراوى بنى سويف إلى 3 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى (الجيش) ببنى سويف إلى 3 أشخاص، بعد مصرع طفل مصاب بنزيف داخل غرفة عمليات المستشفى العام، بالإضافة إلى 2 آخرين، وجميعهم من أسرة واحدة يقيمون بالمنيا.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من الدكتور هشام صلاح، مدير المستشفى العام، بوصول المستشار محمود شمس الدين نور الدين، 37 سنة، رئيس محكمة بأسيوط، وطفلته "لميس"، 7 سنوات، جثتين هامدتين، بالإضافة إلى زوجته "سها صفوت ناجى بهنساوى"، 36 سنة، وكيلة نيابة إدارية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وطفليها "عمر"، 12 سنة، نزيف داخلى وكسور، و"جومانا محمود"، 3 سنوات، نزيف وكسور، حيث حاول الأطباء إنقاذ الطفل "عمر" لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العمليات.

انتقل الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث مركز بنى سويف، وتبين من التحريات أن السيارة الملاكى كان يقودها رئيس المحكمة وبرفقته زوجته وأبناؤه قادمين من مقر إقامتهم بالمنيا لزيارة عائلة زوجته فى بنى سويف، واصطدمت بأخرى نقل بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- مصرع رئيس محكمة وابنته وإصابة 3من أسرته فى انقلاب سيارة ببنى سويف

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