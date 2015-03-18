المحكمة العسكرية بالمنصورة تؤجل محاكمة 5 إخوان لـ 22 مارس بتهمة الشغب

أجلت المحكمة العسكرية بالمنصورة اليوم محاكمة 5 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم أربعة طلاب و أستاذ جامعى إلى جلسة 22 مارس القادم فى التهم المنسوبة لهم، وهى إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات عامة والتظاهر بدون تصريح.

والمتهمون هم عبد الرحمن عبد العظيم شهيب (كلية التمريض) و هبة إبراهيم قشطه ( كلية التجارة إنجليزي) و يحيى محمد مسعد عقل ( كلية التجارة) و إبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب (كلية الهندسة) و محمد سعد سرية الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة.

يذكر أن المتهمين خرجوا بمظاهرة داخل الحرم الجامعى وهم متهمون بإشعال النار فى مبنى الحرس الجامعى.