أمين شرطة يعترف أمام النيابة بقتل مسجل خطر بالبساتين

اعترف أمين الشرطة المتهم بقتل مسجل خطر، أمام رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية المستشار أحمد عبد العزيز بارتكابه الواقعة، مؤكدا أن الطلقة التى أودت بحياة المجنى عليه خرجت عن طريق الخطأ.

يذكر أن النيابة استمعت الى أقوال أهالى المنطقة، الذين كانوا متواجدين أثناء حدوث الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات أن القتيل ضبطته قوة أمن أمس الثلاثاء و معه ـ600 قرص مخدر يتاجر فيها ويبيعها لشباب منطقة البساتين، فأخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه، وتعدى على أمين شرطة وحاول التعدى على آخر فى محاولة للهرب إلا أن الأمين أطلق باتجاهه عيار للسيطرة عليه وإيقافه، فاستقر فى صدره وأودى بحياته فى الحال امام قسم شرطة البساتين.