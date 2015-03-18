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النيابة تأمر بتشريح جثة موظف عام عقب انتحاره بالسيدة

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النيابة تأمر بتشريح جثة موظف عام عقب انتحاره بالسيدة النيابة تأمر بتشريح جثة موظف عام عقب انتحاره بالسيدة
أمر أحمد كمال، وكيل نيابة السيدة زينب، بإشرف أحمد الخولى، مدير النيابة، بتشريح ودفن جثة موظف فى أحد القطاعات العامة بالدولة عقب انتحاره .

ويذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال كل من زوجة ونجلة المجنى عليه، واللتين أكدتا أثناء التحقيقات بأنه يعانى من مرض نفسى منذ وفاة ولده الوحيد، فى حادث سيارة منذ عام، مشيرين إلى أنها لم تكن المرة الأولى له فى محاولته الانتحار.

واكدت التحريات بان المجنى عليه القى بنفسه من فوق العقار الخاص به الذى يتكون من 6 ادوار، وعلى الفور تم انتقله الى اقرب مستشفى لتلقى العلاج الا انه حالا وصوله قد فراق الحياة

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مصر 365