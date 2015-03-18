رئيس جامعة القاهرة: فصل 6 طلاب نهائيا لمشاركتهم فى أعمال عنف

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة فصلت 6 طلاب نهائيًا على خلفية مشاركتهم فى أحداث العنف والشغب الأخيرة التى شهدتها الجامعة ومن بينها التعدى على أفراد الأمن الإدارى أمام منفذ دار العلوم.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن هناك طالبًا من بين الطلاب المفصولين كان قد قبل تظلمه خلال الفصل الدراسى الأول بعد أن وقَّع على تعهد بعدم العودة للعنف، مؤكدًا أن إجمالى الطلاب المفصولين من الجامعة حتى الآن 36 طالبًا.

وأوضح نصار، أن كاميرات المراقبة رصدت كل محاولات طلاب الإخوان لإثارة الشغب داخل الحرم الجامعى وإشعالهم للشماريخ، حيث إن الجامعة رصدت الطلاب المذكورين من خلال تفريغ ما تم تصويره من قبل كاميرات المراقبة.

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