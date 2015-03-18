"خارجية تونس":إرهابيون من بلادنا يذهبون لسوريا عبر تركيا ويعودون بنفس الطريق

قال الطيب البكوش، وزير خارجية تونس، إن العملية الإرهابية الغادرة التى تعرضت لها البلاد والتى استهدفت متحف "باردو" بالعاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، وراح ضحيتها 20 شخصًا بالإضافة لـ2 من الإرهابيين، لا تمت لتعاليم وروح الإسلام السمحة، وذكر قائلاً: "إرهابيون تونسيون يذهبون إلى سوريا عبر تركيا ويعودون عبر نفس الطريق، ونضاعف جهودنا لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح".

وأضاف "البكوش" خلال مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة الفرنسية باريس على خلفية الزيارة التى يقوم بها، أن البرلمان التونسى كانت يناقش قانون مكافحة الإرهاب وقت أن وقعت العملية التى يهدف منها الإرهاب ضرب الاقتصاد والاستقرار فى البلاد، مشددًا على ضرورة أن يدرك الجميع أن الإرهاب قد يضرب فى كل مكان.

واستطرد قائلاً: "ندعم كل تحرك يهدف للتوصل لحل فى ليبيا وكل دول الجوار مهددة إذا استمرت الفوضى فيها".

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