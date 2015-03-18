مجلس الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الفرنسيةلـ"أهلية"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ،على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الفرنسية من جامعة خاصة الى جامعة أهلية، وذلك فى ضوء توافر الشروط الخاصة بإنشاء الجامعة الاهلية المقررة فى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 19351 فداناً تعادل 81290670 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رمانة وشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستغلال السمكي.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال رفع المخلفات من الطرق وقطع الأراضى بمدينة السادس من أكتوبر ومعالجتها، لمدة عشر سنوات بقيمة تقديرية 33 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على ضم الدكتور وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب، إلى عضوية مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.

ووافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركتى تيرا نكس، وتيرا سولا، للبدء فى الدراسات والمناقشات الخاصة بمشروعات إنتاج طاقة بمقدار 2000 ميجاوات، بالإضافة إلى عمل برامج تنمية بشرية من خلال نقل الخبرات والتعليم والبرامج التدريبية وبالاعتماد على استثمارات أجنبية تقدر بحوالى 3.5 مليار دولار.

محلب يلتقى اليوم أعضاء مبادرة "اسمعونا" لمتابعة تطوير القرى الأكثر فقرًا

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