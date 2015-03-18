الرئيس يوجه بإخلاء المساحة المخصصة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بعدد من قيادات القوات المسلحة، حيث وقف على الاستخدامات الحالية للقوات المسلحة على أجزاء من الأراضى المخصصة لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، ووجّه الرئيس بضرورة اتخاذ إجراءات إخلاء المساحة المخصصة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تمهيداً للمضى قدماً فى تنفيذ المشروع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة تنفيذ ذلك فى أقرب وقت ممكن ليتسنى البدء فى إنجاز المشروع فى الموعد المقرر دون تأخير، أخذاً فى الإعتبار ما ستحققه تلك العاصمة من تخفيف للضغط والتكدس فى القاهرة، وما ستوفره من إمكانات للتوسع العمرانى فى جوارها الجغرافى لاستيعاب نمو السكان.

وأضاف السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى بيان للرئاسة منذ قليل، بأن الرئيس استمع أيضاً خلال الاجتماع إلى الإجراءات الجارى اتخاذها لتطوير بعض المطارات العسكرية وإعدادها وتجهيزها لتصبح صالحة لاستقبال وإقلاع الطائرات المدنية والتجارية، وذلك للمساهمة فى زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران المدنى فى مصر.

>وشدد الرئيس على أن مرحلة البناء التى تشهدها مصر تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن بينها القوات المسلحة، التى لا يقتصر دورها الوطنى على العمليات العسكرية والدفاع عن أرض الوطن، بل يمتد ليشمل المساهمة فى دفع عملية التنمية الشاملة.

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