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المكتب الإعلامى للرئيس:السيسى أمر بعلاج "أشرف" بعد نشر اليوم السابع قصته

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المكتب الإعلامى للرئيس:السيسى أمر بعلاج "أشرف" بعد نشر اليوم السابع قصته المكتب الإعلامى للرئيس:السيسى أمر بعلاج "أشرف" بعد نشر اليوم السابع قصته
أكد المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية فى رسالة خاصة لـ"اليوم السابع" استجابة الرئيس السيسى لنداء مواطنة محافظة المنيا السيدة "أم أشرف" التى نشرت "اليوم السابع" قصتها فى عددها الصادر صباح اليوم، الأربعاء، والتى ناشدت من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يجعل هديتها فى عيد الأم قرارًا بعلاج ابنها الأكبر المصاب بشلل فى العمود الفقرى، لإنقاذ أسرته المكونة من 3 أطفال.

كما أكد المكتب الإعلامى للرئيس أن السيسى فى لفتة إنسانية منه أمر بترخيص وتأسيس كشك خاص بالأسرة لمساعدتهم على قضاء حوائجهم فى ظل الحالة المرضية، التى يعانى منها عائلهم الوحيد.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت قصة أم أشرف، التى شرحت لمراسل الجريدة فى المنيا مأساتها بعد سقوط ابنها من الدور الرابع أثناء أداء عمله وإصابته بكسر فى العمود الفقرى، وبالتالى فقدان الأسرة بأكملها لعائلها، وقالت أم أشرف باكية: إنها طافت بابنها جميع المستشفيات من أجل علاجه، ولكنها فشلت بسبب عدم قدرتها على توفير مبلغ 10 آلاف جنيه لإجراء عملية جراحية، ووجهت استغاثتها للرئيس قائلة: "يارب يبعت لى هدية فى عيد الأم قرار بعلاج ابنى عشان أموت وأنا مرتاحة"، ولم تمر 12 ساعة عن نشر القصة فى "اليوم السابع" وأرسل الرئيس هديته للسيدة أم أشرف.

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