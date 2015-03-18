المؤبد لمتهم خطف شخصا تحت تهديد السلاح بسبب خلافات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "عتريس.م.ع"، ومقيم بمركز المراغة، بالسجن المؤبد غيابيًا بعد اتهامه بخطف وحجز المجنى عليه "خالد.م" بدائرة المركز، وإحراز سلاح نارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد، وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بخطف المجنى عليه، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بخطفه وحجزه فى أحد الأماكن بسبب خلافات بينهما، وقام بتهديده بسلاح نارى كان بحوزته ثم طلب بعدها فدية من أهله، إلا أن المباحث تمكنت من تحرير المجنى عليه فيما فر المتهم وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.