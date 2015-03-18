مصرع رئيس محكمة وابنته وإصابة 3من أسرته فى انقلاب سيارة ببنى سويف

لقى رئيس محكمة وابنته مصرعهما وأصيبت زوجته وطفليهما مند قليل فى حادث انقلاب سيارتهم الملاكى بعد اصطدامها بأخرى نقل بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى الجيش ببنى سويف وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى المستشفى العام.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من الدكتور هشام صلاح مدير المستشفى العان بوصول المستشار محمود شمس الدين نور الدين 37 سنة رئيس محكمة بأسيوط وابنته "لميس" 7 سنوات جثتين هادمتين، وزوجته "سها صفوت بهنساوى" 27 سنة وكيل نيابة إدارية، وطفليها عمرو 12 سنة وجومانا مصابين بنزيف داخلى وكسور.