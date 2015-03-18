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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/18

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/18 حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/18
شخصية برج الأسد تتميز بالقوة والقيادية ويتخذ قراراته بحزم ودون تردد، وهو منفتح يجذب الأنظار لحماسته وثقته بنفسه، التى تجعل له سحرًا لا يقاوم فى علاقاته الاجتماعية، وهو طموح بدرجة كبيرة.. وعن حظ أصحاب برج الأسد اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أنك لا بد أن تتعامل مع الانتكاسات التى تمر بها فى مجال عملك، وتنظر إليها على أنها فرصة لتتغير للأفضل، وتتوقع أن تتخذ قرارات فى حياتك الخاصة فى أقرب وقت.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية اليوم جيدة إلى حد ما، وذلك بسبب مراعاتك لمشاعر شريك الحياة، وتنصح ماجى فرح بعدم معاداة شريك حياتك، فهو مكمل لك وليس عدوًا، وحتى لا يحدث احتكامات تضر بعلاقتكما سويًا، لذا إذا ركزت على نفسك فستجد إنه من السهل اجتياز العقبات والتركيز على المستقبل.
>وتنصح ماجى أيضًا بأن تلتزم برأيك مع ضرورة الاستماع لنصائح شرك حياتك، وخذ وقتك فى الاستمتاع بحياة صحية هادئة مع الشريك بعيدًا عن المشكلات.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>تمر اليوم ببعض الانتكاسات فى عملك، لذا تنصح ماجى فرح بأن تواجه مشاكلك بدلاً من أن تتهرب منها، وأن تحتفظ بهدوئك وتخطط لأفعالك بدقة، لأنك إذا واجهت مشاكلك ستجدها أسهل مما كنت تتخيل، وستحقق النجاح قريبًا ولكن تمسك بالأمل.

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مصر 365

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