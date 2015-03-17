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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/17

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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/17 حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/17
يتميز أصحاب برج الجدى بقدرتهم على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم، يفضل الاختلاط بالأوساط ذات الدخل المتوسط، هو هادئ رزين بصورة دائمة، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر المثالى حيث تكتشف بعض الأشياء تكمن بداخلك تؤهلك إلى السعادة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها قوية بدرجة كبيرة ما يؤدى إلى خوف الآخرين منك، وتدفعهم إلى التفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>الحبيب سيكون سبب فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور الصحية:


>تصل فى ذلك اليوم إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدى والفكرى نتيجة مشروعاتك وأعمالك الكثيرة، ولكن فى نفس الوقت لن تشعر بالتعب كثيرًا لأن سعادتك تفوق كل المتاعب.

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مصر 365

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