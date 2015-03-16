حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/16

تتوقع كارمن شماس لأصحاب القوس على المستوى المهنى أنه لن يقدم أى مغامرة مهنية فى عمله، وعلى الصعيد العاطفى تقول شماس إنه ستكون هناك اضطرابات فى علاقتك بالشريك لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، أما صحيًا ستبقى بصحة جيدة إذا استمر فى ممارس الرياضة بشكل يومى. توقعات ماجى فرح لبرج القوس اليوم الاثنين 2015/3/16

>تقول ماجى فرح إن أغلب المشاكل هذا اليوم قد يكون سببها مرض مسن فى العائلة أو مشاكل عقارية مع أن العام جيد جدًا لأمورك العملية، وقد تفكر بسفر بهدف المكاسب المالية، ولكن انتبه من تهور مالى فأنت مسرف من الطراز الأول.

>الأمور العاطفية والمهنية مرتبطان لدرجة أن الحب دائمًا يكون من وسط العمل وحتى ارتباطك غالبًا من وسطك العملى أو من أقربائك وهذا عام للارتباط. توقعات هالة عمر للقوس يوم الاثنين 16 مارس

>تتوقع خبيرة الأبراج هالى عمر لأصحاب القوس فى هذا اليوم أن الأمر يزداد صعوبة فى العمل لذا يجب أن يقبلوا عروض المساعدة من زملاء العمل حتى يقل الحمل عليهم، وتنصح هالة عمر بألا يدع أصحاب القوس هذا الأمر يصيبهم بالإحباط.

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شبكةعيونالإخبارية

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