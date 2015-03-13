ضربة جوية أمريكية تستهدف قياديا بحركة الشباب الإسلامية فى الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أن الولايات المتحدة شنت ضربة جوية استهدفت قياديا كبيرا فى حركة الشباب الإسلامية فى الصومال وهى فى طور تقييم نتيجتها.

وقال ستيفن وورن المتحدث باسم الوزارة أن العملية التى لم ينتشر فيها أى جندى أمريكى على الأرض استهدفت "هدفا مهما" لحركة الشباب، وأضاف أن "هذه العملية استهدفت حركة الشباب".

وتابع وورن "نحن فى صدد تقييم نتائج هذه العملية وسندلى بمزيد من المعلومات حين تستدعى الضرورة"، وأوضح مسؤول فى وزارة الدفاع لفرانس برس أن الضربة نفذت بواسطة طائرة من دون طيار.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق على معلومات صحافية مفادها أن الضربة استهدفت آدن غرار احد المخططين للهجوم الذى شن على مركز وست غيت التجارى فى نيروبى فى سبتمبر 2013 وأسفر عن 67 قتيلا.

>