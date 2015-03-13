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بالصور والفيديو.. لافتات تدعم المؤتمر الاقتصادى فى كفر الشيخ

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انتشرت لافتات بمدينة كفر الشيخ لدعم المؤتمر الاقتصادى تبنتها حملة "هنبنى " برئاسة المنسق العام أشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة.

وكُتب على اللافتات: "إلى كل مصرى ومصرية مخلصين لهذا الوطن ادعم المؤتمر الاقتصادى 13 و14 و15 مارس 2015"، "ارفع علم بلدك فى كل مكان فى البلكونة - العربية - المحلات - الأسواق"، "ارفع علم بلدك لدعم المؤتمر الاقتصادى المصرى هنبنى مصر".

وأكد أشرف صحصاح أنه "يجب على كل مصرى مخلص رفع علم مصر أيام المؤتمر فلسنا أقل وطنية من أى شعب فى العالم يرفع علم بلاده فى المناسبات الفارقة فى حياة دولهم، ويجب أن نرفع لافتات لدعم المؤتمر الاقتصادى الذى أبهر العالم كله".

وأوضح صحصاح أنه "مجرد رفع علم مصر أو لافتة له معان كبيرة لدى العالم، وأقول لأنصار الجماعة الإرهابية الذين يحاولون الإيحاء للعالم بأن المؤتمر سيفشل من خلال رفعهم لافتات الغل والحقد أو تنظيمهم سلسلة بشرية أو وقفة بها العشرات يستغلها مراسلو الجزيرة لبث سمومهم: موتوا بغيظكم فالعالم يتابع وينبهر فى اليوم الأول".

لافتة تدعم المؤتمر الاقتصادى بشارع الخليفة المأمون- 2015-03- اليوم السابع
>لافتة تدعم المؤتمر الاقتصادى بشارع الخليفة المأمون

لافتة لدعم المؤتمر بقلب مدينة كفر الشيخ- 2015-03- اليوم السابع
>لافتة لدعم المؤتمر بقلب مدينة كفر الشيخ

لافتة تدعو لدعم المؤتمر الاقتصادى التى تتبنها حملة نبنى مصر- 2015-03- اليوم السابع
>لافتة تدعو لدعم المؤتمر الاقتصادى التى تتبنها حملة نبنى مصر

لافتة لدعم المؤتمر الاقتصادى خلف قصر ثقافة كفر الشيخ القديم- 2015-03- اليوم السابع
>لافتة لدعم المؤتمر الاقتصادى خلف قصر ثقافة كفر الشيخ القديم

لافتة أمام مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ- 2015-03- اليوم السابع
>لافتة أمام مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ

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