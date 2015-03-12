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أخصائى نفسى: الرجل متعدد الزوجات مضطرب نفسيا

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أخصائى نفسى: الرجل متعدد الزوجات مضطرب نفسيا أخصائى نفسى: الرجل متعدد الزوجات مضطرب نفسيا
أرسل قارئ يسأل هل تكرار الزواج والطلاق دليل على عدم الاستقرار النفسى؟.

الإحصائيات الخاصة بتعدد الزوجات:


>يجيب الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، أن هناك أكثر من 20% من الرجال متعددى الزيجات لأكثر من زوجتين، وما يقترب من 10% من الرجال متعددى الزيجات لأكثر من زوجة واحدة، ويزيد عن 35% من الرجال تراودهم فكرة التعدد من آن لآخر ويعوقه عن ذلك أمور مادية.

أم الرجل هى السبب وراء تعدد زوجاته:


>وحول تلك الإحصاءات يشير د.هارون، إلى أن هناك دراسة تتحدث عن تعدد الزيجات ودلالته النفسية عن الرجال، وأوضح أن طبيعة علاقة الرجل بوالدته لها الكثير من الأبعاد النفسية حول مشكلة تعدد الزوجات.

بعض الدلالات التى توضح أسباب تعدد الزواج لدى الرجل:

وهناك بعض الدلالات التى يمر بها الرجل فى فترات حياته المختلفة، التى تولد لديه الرغبة فى الزوج أكثر من مرة فى المستقبل، ومنها:

1- أن يبحث الرجل عن أم بديلة تلبى احتياجاته البيولوجية من مأكله ومشربه وملبسه، وقد يرى حينها أن أم واحدة لا تكفى.
>2- أن يبحث الرجل عن زوجة ثانية تنافس الأولى فى مشاعر الحب الموجهة له، كما كانت تنافس والدته غيرها فى محبته.
>3- أن يبحث الرجل عن زوجة ثانية أو ثالثة، تلبى احتياجاته النفسية والجنسية التى تعجز الأولى أو الثانية عن تلبيتها لانشغالها بالبيت والأولاد، وفى ذلك تعويض لفقدان اهتمام الأم فى الصغر.
>4- أن يسعى الرجل لأن يكون مطلوبا ومحبوبا ومقبولا لدى الكثيرات من النساء، ولو من خلال الزواج كما كان مطلوبا ومحبوبا ومقبولا من الأم رغم تعدد أخطائه.
>5- أن يسعى الرجل لإثبات سيطرته وتحكمه، التى كان يعجز عن إثباتها مع الأم بسبب سيطرتها عليه وتحكمها فيه.

وأخيرا، هذا يوضح أن الزواج لمرة ثانية يكون بسبب اضطراب نفسى مر به الرجل بسبب والدته.

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