الرئيس الفلسطينى يصل غدا شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى

أكد سفير دولة فلسطين فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى اليوم، الخميس، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيصل يوم غد، الجمعة، إلى منتجع شرم الشيخ، للمشاركة فى أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ( مصر المستقبل).

وذكر الشوبكى فى تصريح له مساء اليوم أن الرئيس عباس سيشارك شخصيًا فى المؤتمر الذى سيبدأ أعماله بعد ظهر يوم غد الجمعة بمشاركة أكثر من 90 دولة عربية وأجنبية و25 منظمة إقليمية ودولية.

وأضاف أن زيارة الرئيس عباس التى ستستغرق يومين تأتى استجابة لدعوة كريمة من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، ويرافق الرئيس عباس خلالها عدد من المسئولين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال الشوبكى: إن القيادة الفلسطينية مهتمة دائمًا بالدعم المصرى فى كافة المجالات، وانعقاد هذا المؤتمر فى هذا الوقت هو خطوة مهمة فى طريق التقدم الاقتصادى المصرى.

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