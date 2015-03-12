وفد رفيع من البنك الدولى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى

ترأس سرى موليانى اندراواتى المديرة المنتدبة للبنك الدولى وكبيرة مسئولى العمليات، وفد مجموعة البنك الدولى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى يُعقد فى شرم الشيخ. وسيضم الوفد: جين يونج كاي، نائب الرئيس التنفيذى والمسئول التنفيذى الأول بمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى للقطاع الخاص؛ وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى عدد من كبار المديرين.

ومن المقرر أن تلقى إندراواتى كلمة رئيسية بعد غد السبت تشدد فيها على أهمية المؤتمر بوصفه فرصة للمجتمع الدولى كى يتعرف إلى رؤية مصر الاقتصادية، ويحدد سبل توفير المساندة المطلوبة للتنمية.

وفى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إندراواتى إن مشاركه البنك الدولى فى هذا المؤتمر يأتى فى إطار تشجيع الجهود الرامية من جانب المسئولين المصريين إلى تعزيز النمو وتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر.

وأضافت أن زيارتها لمصر أيضًا سوف تتيح لوفد البنك الدولى فرصة للحوار المستمر مع نظرائنا المصريين فى هذه المرحلة الحرجة من تنمية البلاد وأيضًا لتشجيع الاحتواء الاجتماعى والرخاء المشترك.

وسوف يعقد وفد البنك الدولى بعد انتهاء اعمال مؤتمر شرم الشيخ اجتماعات رسمية فى القاهرة وتتضمن زيارته أيضًا التى تستمر حتى السادس عشر من الشهر الحالى مشاريع يمولها البنك الدولى منها مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة الذى يبرز دعم البنك لإيجاد مصدر موثوق للطاقة وخلق فرص عمل فى المجتمع المحلى.

وستجتمع إندراواتى خلال الزيارة مع قادة مجتمع الأعمال وممثلى المجتمع المدنى ومن بينهم الشباب وذلك لمناقشة ما يواجهونه من تحديات مختلفة مثل التعليم والعثور على فرص عمل.

ويبلغ حجم محفظة البنك الدولى لمصر حاليا 5.4 مليار دولار وتضم 26 مشروعًا فى قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى والصحة والتعليم.

وقالت إندراواتى فى تصريحها للوكالة إن وفد البنك الدولى سيتوجه بعد انتهاء زيارته لمصر إلى تونس حيث يعقد سلسله اجتماعات أهمها مع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ورئيس الوزراء الحبيب الصيد وأعضاء حكومته.

وسيزور الوفد أيضًا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتعرف على نتائج مساندة البنك الدولى لمشروع مياه الشرب للمناطق الحضرية ومشروع لتمويل المشاريع الصغرى تموله مؤسسة التمويل الدولية وتشكل النساء أغلبية المستفيدين فيه. ويتضمن برنامج الزيارة الاجتماع مع ممثلى المجتمع المدنى للاستماع لمختلف الآراء عما تواجهه تونس من تحديات ويسنح لها من فرص اقتصادية. وتشارك إندراواتى فى نقاش جامعى عن الدروس المحتملة من التجربة العالمية لفترة ما بعد المرحلة الانتقالية فى تونس.

ويبلغ حجم محفظة البنك الدولى فى تونس 1.2 مليار دولار وتركز على مساندة التعافى الاقتصادى وتدعيم الإدارة العامة بمشاريع مثل قروض مساندة الموازنة وخط اعتماد للشركات الصغيرة والمتوسطة وإعداد مشاريع استثمارية ذات أثر كبير فى قطاعات رئيسية مثل اللامركزية والتدريب المهنى وتنمية القطاع الخاص.

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