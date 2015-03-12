"التعاون الدولى": 2415 مستثمرا سجلوا حضورهم فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى

صرح مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى أن إجمالى عدد المستثمرين الذين سجلوا حضورهم بنهاية اليوم فى فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى -مستقبل مصر قد بلغ 2415 مستثمرا ما بين مصريين وعرب وأجانب.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة أن نسبة المستثمرين المصريين وغير المصريين من عرب وأجانب تكاد تكون متقاربة، مشيرا إلى أن هناك حضورا شرفيا من رؤوساء وملوك ورؤساء وزراء ووزراء ودبلوماسيين من بعض الدول التى يتجاوز عددها 60 دولة حتى الآن.

وأضاف أن تسجيل الحضور لا يزال مفتوحا منذ السابعة من صباح الغد ومستمر طوال أيام فعاليات المؤتمر، متوقعا ارتفاع عدد المشاركين فى المؤتمر الى 2800 مستثمر بنهاية يوم غد.

>وكان وزير الاستثمار قد صرح بأنه قد تم توجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر، وتوقع حضور ما بين 1800 الى 2000 مستثمر.

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