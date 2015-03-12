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ننشر أسماء وفيات ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الوادى الجديد

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ننشر أسماء وفيات ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الوادى الجديد ننشر أسماء وفيات ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الوادى الجديد
لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، بطريق أبو منقار بمركز الفرافرة، والواصل بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، مما أسفر عن مصرع الصحفى "مصطفى على أيوب فرج" مراسل جريدة الأنباء الدولية، و"محمد يوسف عدلان" 30 سنة، مدرس بمدرسة أبو منقار، و"يسرى محمد أحمد" 31 سنة، مدرس بمدرسة أبو منقار، وأسماء محسوب، موجهة بالتعليم الزراعى من أبناء مركز الخارجة، و3 آخرين من أبناء مركز الداخلة، و"عربى محمد عربى".

كما أصيب فى الحادث كل من "عبد الرؤوف هلال عدوى، محمد عربى محمد، ياسمين مصطفى محمود، صبا مصطفى محمود، أميرة مصفى جمال، حميدة سيد محمد، مصطفى أحمد مهدى، أيمن أحمد مهدى"، وجميعهم من أبناء مركز الداخلة، و"عثمان عبد الله، محمد أحمد شعراوى" من مركز الفرافرة.

وتم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.


>مصرع وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

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