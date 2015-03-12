محلب يزور مقرات إقامة الوفود المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بجولة على مقار إقامة الوفود المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى – مصر المستقبل، للترحيب بهم فى مصر، والاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة لهم.

وخلال الجولة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بذلت أقصى الجهود من أجل ظهور مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة ترحيبًا بضيوف مصر المشاركين فى المؤتمر.

ودعا الحضور إلى الاستمتاع بما تحتويه المدينة من مناظر طبيعية خلابة، مؤكدًا توافر كافة سبل الأمن والأمان بالمدينة، وتمنى لهم مشاركة فعالة فى المؤتمر وإقامة طيبة فى مدينة السلام.