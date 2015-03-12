المالية: العقود الموقعة لاكتشاف الغاز و"المثلث الذهبى" تؤكد تعافى الاقتصاد

قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من شرم الشيخ، إن المؤتمر الاقتصادى منظومة ستتكرر كل عام وهو بمثابة انطلاقة للاقتصاد، موضحا أن هناك وعودا بمساندة الاقتصاد المصرى من كثير من دول العالم .

وأضاف ان العقود التى تم توقيعها مؤخراً بداية من عقود اكتشاف الغاز وعقود تنفيذ المثلث الذهبى جميعها تؤكد ان الاقتصاد المصرى يتعافى، موضحا ان هناك مشروعات عملاقة خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذها.

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