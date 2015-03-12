أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

Google+ Print
مصرع وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد مصرع وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الداخلة – الخارجة" بالوادى الجديد، حيث انتقل إلى موقع الحادث عدد كبير من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، كما تجمع عدد كبير من أهالى المتوفيين، والمصابين أمام مستشفى الداخلة المركزى لاستلام جثث ذويهم والاطمئنان على المصابين.

كان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الداخلة – الخارجة" مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين حيث انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وجارى تحرير محضر بالحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365