مصرع وإصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الداخلة – الخارجة" بالوادى الجديد، حيث انتقل إلى موقع الحادث عدد كبير من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، كما تجمع عدد كبير من أهالى المتوفيين، والمصابين أمام مستشفى الداخلة المركزى لاستلام جثث ذويهم والاطمئنان على المصابين.

كان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الداخلة – الخارجة" مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين حيث انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وجارى تحرير محضر بالحادث.