محلب: أغلب المدعوين للمؤتمر الاقتصادى وصلوا شرم الشيخ

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء: "إن الاستعداد على أعلى مستوى، والوفود بدأت تصل، والكل سعيد، وسنحتفل فور نهاية المؤتمر".

وأوضح محلب فى تصريحات صحفية، أن أغلب الشخصيات التى تم توجيه الدعوة لها حضرت للمشاركة بالمؤتمر، لافتًا إلى أن "ما يحدث أنشودة فى حب مصر الكل يعمل يدًا واحدة"، موجهًا الشكر للجميع وفى مقدمتهم العامل البسيط.

وأوضح رئيس الوزراء، أن "المؤتمر بداية لانطلاقة كبيرة، فى ظل قانون الاستثمار ووجود الشفافية والمصداقية، مصر بها فرص كبيرة لم تكتشف بعد".

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