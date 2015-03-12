حسام القاويش:الحكومة تستعرض خطتها التنموية والتشريعية بالمؤتمر الاقتصادى

قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الاقتصادى، إن هناك 80 دولة ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك 22 رئيس دولة سيشارك فى المؤتمر، من بينهم "أمير دولة الكويت، ملك البحرين، فلسطين، اليمن، السنغال، توجو، مالى، قبرص"، وذلك على المستوى الرئاسى.

بالإضافة إلى التمثيل الوزارى رفيع المستوى والذى يضم كلا من "وزير مالية فرنسا، رئيس وزراء لبنان، وزير خارجية بريطانيا، وزير خارجية الولايات المتحدة، رئيس وزراء إثيوبيا، رئيس وزراء إيطاليا"، مضيفًا أن هناك مشاركة وتمثيلا رفيع المستوى من جانب مؤسسات المالية والدولية، حيث سيشارك فى المؤتمر أيضا رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومديرة صندوق النقد الدولى، أيضا سكرتير عام منظمة الكومسا والمدير التنفيذى لمنتدى الاقتصاد العالمى.

وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن المؤتمر الاقتصادى له عدة أهداف، أولها استعراض الحكومة الإصلاحات التى تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض الخطط التنموية، مشيرا إلى استعراض الحكومة إلى سياستها فى الإصلاحات التشريعية فى الفترة الماضية لإصلاح المناخ الاقتصادى، وعرض سياستها للحماية الاجتماعية، وأيضا المشروعات القومية الكبرى فى 10 قطاعات حكومية، موضحا أنه تم الانتهاء من 36 مشروعا كاملا بدراسات الجدوى قامت بتنفيذها بنوك الاستثمار المحلية.

وأشار المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى إلى أن الحكومة المصرية قامت بدور كبير قبل بدء المؤتمر فى إصدار تشريعات بقصد التسهيل على المستثمرين، لتنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.

وحول موقع العاصمة الإدارية الجديدة أوضح القاويش أن موقع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون على طريق القاهرة - العين السخنة، كاشفًا عن أن اليوم الأول من المؤتمر سيتم عرض شامل لمكونات هذا المشروع الجديد، حيث سيشمل هذا المشروع العديد من الجوانب السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى قيام الوزير مصطفى مدبولى وزير الإسكان بشرح مكونات المشروع من خلال ماكت تم وضعه فى بداية مدينة شرم الشيخ يشرح خلالها مزايا المشروع الإيجابية وكيفية الاستفادة منه.

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