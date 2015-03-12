رئيس الحكومة الإيطالية يشارك فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى غدا

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماتيو رينزى سيغادر روما غدا الجمعة متوجها إلى شرم الشيخ فى زيارة قصيرة لمصر للمشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى " مصر المستقبل" .

وكان رئيس الوزراء الإيطالى قد زار القاهرة فى مطلع أغسطس الماضى خلال رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبي، معلنا حينها مشاطرة روما والقاهرة للقلق حيال تدهور الأوضاع فى ليبيا - حسب ما ذكرته وكالة آكى الإيطالية.

وبدوره، فقد اختار الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى نهاية نوفمبر من العام الماضى روما أولى محطاته فى جولة أوروبية بعد تسلمه رسميا مهام الرئاسة قادته أيضا حينها إلى فرنسا.

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