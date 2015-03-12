محلب لـ"اليوم السابع": مشاركة الوفود فى المؤتمر الاقتصادى فاقت التوقعات

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى تصريحات لليوم السابع إن الإقبال على المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى فاقت التوقعات، لافتا إلى أن هناك رؤساء دول ووفود رسمية أبدت رغبتها فى المشاركة.

ولفت محلب إلى أن المؤتمر يعد انطلاقة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الجميع عليهم أن يعملوا بروح الفريق، قائلا:" لازم الكل يخدم بلده، ومعندناش حاجة اسمها مشاكل، إحنا مانعرفش المشاكل".

يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه رئيس الوزراء على تفقد قاعة التسجيل والوفود وطالب تذليل كافة المصاعب للوفود الإعلامية، قائلا :أى مشاكل حلوها.

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