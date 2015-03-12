رجل أعمال إماراتى يعد باستصلاح 10 آلاف فدان ببنى سويف والتبرع بهم للشباب

حمل رجل الأعمال الإماراتى سعيد سالم آل سويدان رئيس مجلس إدارة شركة "النبراس" الإماراتية، الأعلام المصرية والإماراتية جنبًا إلى جنب من مطار شرم الشيخ الدولى حتى وصوله سيرًا على الأقدام لمسافة طويلة إلى مقر قاعة المؤتمرات حيث يعقد غدًا الجمعة المؤتمر الاقتصادى "مستقبل مصر ".

وأضاف فى تصريحات للصحفيين لدى دخوله مقر المؤتمرات أنه سيهدى شباب مصر وذوى الدخل المحدود 10 آلاف فدان من الأراضى الزراعية ببنى سويف بعد استصلاحها وتقديمها لهم "وهذا أقل شىء أستطيع أن أقدمه لمصر".. مؤكدًا: "كلنا مع السيسى، إننا نحب مصر وسندعم مصر ولذا قمت بالسير من المطار إلى مقر قاعة المؤتمرات "فى حب مصر".

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