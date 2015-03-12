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هــاآرتس: "الدفاع الإسرائيلية" تنشئ جدارا عازلا على حدود الأردن

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هــاآرتس: "الدفاع الإسرائيلية" تنشئ جدارا عازلا على حدود الأردن هــاآرتس: "الدفاع الإسرائيلية" تنشئ جدارا عازلا على حدود الأردن
ذكرت صحيفة "هــاآرتس" الإسرائيلية، أنه بعد عام من اكتمال بناء الجدار الإلكترونى على الحدود المصرية، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بناء جدار جديد على الحدود الأردنية.

وأضافت الصحيفة أن الجدار سيقام على الحدود الشرقية لإسرائيل ويمتد لـ30 كيلومترا، وهو أقرب للجدار المبنى على الحدود المصرية، بهدف صد أى هجمات إرهابية من ناحية الأردن، ويكون جزءا من منظومة الدفاع الشاملة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تخشى من تدفق اللاجئين العراقيين والسوريين على الأراضى الأردنية وهو ما قد يمثل خطرا على أمنها، وكذلك من تسلل عناصر من المجاهدين إلى إسرائيل.
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