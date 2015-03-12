" النواب الليبى "يطلب تأجيل الحوار الوطنى عدم وضوح الترتيبات الأمنية

قال عضو الحوار الوطنى الليبى الشريف الوافى ، إن عدم وضوح الصورة ، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الواردة فى وثائق الحوار الليبى ، جعلت مجلس النواب يطلب تأجيل جولة الحوار بالمغرب لمدة أسبوع.

وأضاف الوافي، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنهم استهجنوا البيان الذى أصدره «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته، الذى تهجم على شرعية مجلس النواب والجيش الليبى.

وأوضح أن المذكرتين اللتين قدمهما ليون للمشاركين فى الحوار، لم تحتويا تفاصيل عن الترتيبات الأمنية، وما إذا كانت المجموعات المسلحة فى طرابلس ستغادر المدينة، وليس هناك أية إشارة للجيش الليبي، وهذا ما جعل مجلس النواب يتريث ويطلب التأجيل لمدة أسبوع.

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