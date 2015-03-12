أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/12
مواليد برج الثور دائمًا يشعرون بأنهم مركز الكون فهم يملكون الكثير من المقومات الشخصية التى تجعل منهم يجذبون من يحيكون بهم أى دائرة الاهتمام.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>دائما يتهمك الشريك بالعند والمكابرة وعدم الاعتراف بالأخطاء التى قد تؤدى إلى تفاقم المشاكل بينكما، لا تتردد بالاعتراف بالأخطاء فشريك العمر يستحق منك الكثير وحل المشاكل بسيط عند الاعتراف بالخطأ.

هدية بسيطة أو وردة رقيقة قادرة على إذابة الثلوج التى جعلت هناك حاجز بينك وبين الآخر، كن مبادر فاليوم يحمل لك أوقات سعيدة من الحبيب.

الشتاء فى طريقه للرحيل اقتنص بعض اللحظات الرومانسية مثل السير تحت المطر ونقش أسمائكم على زجاج السيارات فمواليد برج الثور عاشقون للخروج عن المألوف ورسم محاور لقصص الحب ذات الملامح الأسطورية.

على مستوى العلاقات العامة


>يتسم "الثور" بالكرم ما يجعله معرض للأزمات المالية باستمرار فهو من الأشخاص التى قد تضع نفسها فى ديون بسبب دعمه للآخرين، اجعل كرمك بحدود فهذا سيجعلك انت ومن يحيطون بك فى سعادة بدون ضغوط مادية.

على مستوى الصحة


>قد تتعرض لوعكة صحية إذا لم تتخذ قرار جاد بالاستماع إلى نصائح الأطباء الأمر بسيط ولكن يحتاج منك إلى متابعة بسيطة حتى تتعافى سريعًا، أنت شخص بطبيعة الحال لا يميل للشكوى ويتحمل الألم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى