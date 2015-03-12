حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/12

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

مواليد برج الثور دائمًا يشعرون بأنهم مركز الكون فهم يملكون الكثير من المقومات الشخصية التى تجعل منهم يجذبون من يحيكون بهم أى دائرة الاهتمام.>دائما يتهمك الشريك بالعند والمكابرة وعدم الاعتراف بالأخطاء التى قد تؤدى إلى تفاقم المشاكل بينكما، لا تتردد بالاعتراف بالأخطاء فشريك العمر يستحق منك الكثير وحل المشاكل بسيط عند الاعتراف بالخطأ.

هدية بسيطة أو وردة رقيقة قادرة على إذابة الثلوج التى جعلت هناك حاجز بينك وبين الآخر، كن مبادر فاليوم يحمل لك أوقات سعيدة من الحبيب.

الشتاء فى طريقه للرحيل اقتنص بعض اللحظات الرومانسية مثل السير تحت المطر ونقش أسمائكم على زجاج السيارات فمواليد برج الثور عاشقون للخروج عن المألوف ورسم محاور لقصص الحب ذات الملامح الأسطورية.

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

>يتسم "الثور" بالكرم ما يجعله معرض للأزمات المالية باستمرار فهو من الأشخاص التى قد تضع نفسها فى ديون بسبب دعمه للآخرين، اجعل كرمك بحدود فهذا سيجعلك انت ومن يحيطون بك فى سعادة بدون ضغوط مادية.>قد تتعرض لوعكة صحية إذا لم تتخذ قرار جاد بالاستماع إلى نصائح الأطباء الأمر بسيط ولكن يحتاج منك إلى متابعة بسيطة حتى تتعافى سريعًا، أنت شخص بطبيعة الحال لا يميل للشكوى ويتحمل الألم.