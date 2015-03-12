حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/12

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

يتسم مواليد برج الأسد بالغموض والحيرة للمحيطين بهم فهم محبون للغوص فى مجاهل الأمور، وعدم الإفصاح عما يدور فى خواطرهم ما يسبب للمحيطين بهم أعباء نفسية قد تزول بقليل من الوضوح.>مشاكل تلوح فى الأفق أنت قادر على تجاوزها بقليل من الصبر وكثير من العمل، لا تتعجل الأمور فدائمًا الأشجار تحتاج للوقت لجنى الثمار.

اجعل أمامك هدف تصبو إليه وستكون النتائج مرضية بالصبر، فى الأيام السابقة شهدت الكثير من الخسائر المادية التى ألقت بظلالها على حياتك العملية والعائلية ولكن الأبراج تعدك بمفاجئة سارة فى الأيام المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>غموضك تسبب لك فى الكثير من المشاكل العاطفية مع الحبيب ومع ذلك لم تحاول أن تغير من تلك الصفة، حاول سريعًا أن تتغلب على غموضك إذا كان غير مقصود فهذا يضر شريك الحياة ويجعله يشعر بالمخاوف تجاهك.

بعض الكلمات الرقيقة قادرة على حل المشاكل، صارح شريك حياتك بما يدور فى خاطرك فلا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش محاط بالأسرار مع أقرب الناس فى حياته.