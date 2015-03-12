أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/12
يتسم مواليد برج الأسد بالغموض والحيرة للمحيطين بهم فهم محبون للغوص فى مجاهل الأمور، وعدم الإفصاح عما يدور فى خواطرهم ما يسبب للمحيطين بهم أعباء نفسية قد تزول بقليل من الوضوح.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>مشاكل تلوح فى الأفق أنت قادر على تجاوزها بقليل من الصبر وكثير من العمل، لا تتعجل الأمور فدائمًا الأشجار تحتاج للوقت لجنى الثمار.

اجعل أمامك هدف تصبو إليه وستكون النتائج مرضية بالصبر، فى الأيام السابقة شهدت الكثير من الخسائر المادية التى ألقت بظلالها على حياتك العملية والعائلية ولكن الأبراج تعدك بمفاجئة سارة فى الأيام المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>غموضك تسبب لك فى الكثير من المشاكل العاطفية مع الحبيب ومع ذلك لم تحاول أن تغير من تلك الصفة، حاول سريعًا أن تتغلب على غموضك إذا كان غير مقصود فهذا يضر شريك الحياة ويجعله يشعر بالمخاوف تجاهك.

بعض الكلمات الرقيقة قادرة على حل المشاكل، صارح شريك حياتك بما يدور فى خاطرك فلا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش محاط بالأسرار مع أقرب الناس فى حياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى