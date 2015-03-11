وفد دينى فرنسى يدعو الدول العربية إلى حماية مسيحى الشرق من الاضطهاد

دعا وفد فرنسى يضم ممثلين عن الإسلام والمسيحية واليهودية الدول العربية إلى حماية مسيحى الشرق من الاضطهاد لا سيما فى سوريا و العراق.

وأكد الوفد خلال لقائه اليوم الأربعاء بالمنامة ملك البحرين الشيخ حمد بين عيسى الخليفة- على دور الدول العربية فى الدفاع وحماية مسيحى الشرق من خطر التنظيمات المتطرفة.

من جانبه، حذّر باتريك كرم رئيس تنسيقية "مسيحيو الشرق" ، الذى حضر ضمن الوفد، من تراجع عدد المسيحيين فى الشرق الذين كان يتراوح أعدادهم بين ١٥ و٢٠٪ حتى عام ١٩٥٠، لافتا الى ان هذه النسبة فد انخفضت الى ٨٪ و قد يصل الامر الى اندثارهم فى بعض البلدان.

كما اشاد بقرار عاهل البحرين بتخصيص أرض لبناء كاتدرائية لمسيحى البحرين، لما يحمله ذلك من رسالة تسامح قوية من شأنها تشجيع بلدان أخرى على إعادة النظر فى موقفها من الجاليات المسيحية التى تعيش على أرضها.

وقد ضم الوفد الفرنسى الشيخ حسن شلجومى إمام مسجد "دارنسي" بباريس بالاضافة الى العديد من رجال الدين المسيحى و اليهودى

كان مجلس الأمن قد قرر بطلب من فرنسا عقد اجتماع يوم ٢٧ مارس حول اضطهاد الاقليات و خاصة مسيحى الشرق المهددين من قبل تنظيم داعش الارهابى فى سوريا و العراق.

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