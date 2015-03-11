مدير أمن دمياط يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين المنشآت العامة

تفقد اللواء حسن البرديسى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، واللواء حازم الشيخ، نائب مدير الأمن، والعميد سيد العشماوى، مدير إدارة البحث الجنائى، القوات المكلفة بتأمين المنشآت المهمة والحيوية بمدينة دمياط ووجه بانتشار الدوريات الأمنية المتحركة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع وفى نطاقات المنشآت المهمة والحيوية. كما قام بمتابعة الحالة المرورية بالمدينة وأداء رجال المرور أثناء القيام بمهامهم فى تسيير الحالة المرورية ووجه بسرعة التعامل مع التكدسات خاصة فى أوقات الذروة، والتفاعل السريع مع حوادث المرور وأعطال السيارات لمنع التكدسات المرورية .

والتقى مدير الأمن خلال الجولة عددًا من المواطنين الذين أشادوا بدور وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة وأكدوا دعمهم للأجهزة الأمنية خلال تلك المرحلة.

وأكد البرديسى تقديره للمساندة الشعبية التى يشهدها رجال الشرطة بوازع وطنى واعٍ من الشعب الدمياطى العظيم.

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