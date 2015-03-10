"القضاء العسكرى" يؤجل محاكمة 4 طلاب وأستاذ بجامعة المنصورة إلى 15 مارس

قررت المحكمة العسكرية بسندوب فى الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 من طلاب جامعة المنصورة، وأستاذ جامعى إلى 15 مارس الجارى لاستكمال المرافعات.

والمتهمون هم: عبدالرحمن عبدالعظيم شهيب، كلية التمريض، وهبة إبراهيم قشطة، كلية التجارة إنجليزى، ويحيى محمد مسعد عقل، كلية التجارة، وإبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب، كلية الهندسة، والدكتور محمد سعد سرية، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة.

وكان المتهمون قد تم إلقاء القبض عليهم يوم 30 أكتوبر الماضى، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات منها الانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابية، وقيامهم بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإتلاف واجهة المبنى الإدارى لها.