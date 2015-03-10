المؤبد لـ8 إخوان متورطين فى حرق قسم شرطة القرين بالشرقية

قضت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى وسكرتارية أحمد زيد، مساء اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ 8 إخوان متورطين فى واقعة حرق قسم شرطة القرين فى أحداث فض اعتصام رابعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين كانوا هاربين وقاموا بتعديل إجراءاتهم، وتبين قيام المتهمين بالتحريض مع ما يقرب من 300 شخص منتمين لجماعة الإخوان بحرق قسم شرطة القرين يوم فض اعتصام رابعة والنهضة، وإشعال النيران فى سيارتى شرطة أرقام "3539/16ب و6795/16ب"، وسرقة السلاح من القسم وتهريب عدد 3 سجناء وإصابة 6 أفراد شرطة من قوة القسم.

وكانت النيابة العامة بالشرقية قد أحالت بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب، عدد من إخوان الشرقية متهمين بحرق قسم شرطة القرين، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض على العنف والتجمهر والبلطجة والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى القتل، وتعطيل وسائل الموصلات وإتلاف المنشآت العامة، على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية.