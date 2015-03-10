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القبض على عاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش بمحطة القطار فى البحيرة

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القبض على عاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش بمحطة القطار فى البحيرة القبض على عاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش بمحطة القطار فى البحيرة
تمكن، قبل قليل، ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور برئاسة المقدم عبدالعزيز الطنيخى، من ضبط "صلاح س ع" مقيم قرية الضهرية مركز إيتاى البارود وبحوزته 29 قطعة حشيش تزن قرابة نصف كيلو جرام، وكذا مبلغ مالى 2900 جنيه عملات ورقية لفئات مختلفة وهاتف محمول ماركة نوكيا أسود اللون وعدد 2 شريحة تليفون (فودافون– موبينيل).

وبالكشف على المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5073 لسنة 2008 ورقم الحصر 8105 جنح مركز كوم حمادة غيابى 3 سنوات وكفالة 500 جنيه.
>دمنهور ، مخدرات، عاطل، ايتاى البارود

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